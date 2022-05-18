США запускают стратегический диалог с Организацией исламского сотрудничества

США запускают на следующей неделе с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) стратегический диалог.

США запускают на следующей неделе с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) стратегический диалог.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"23 мая Соединенные Штаты примут генерального секретаря ОИС Хисейна Брахима Таху и его делегацию в Вашингтоне для проведения дебютного раунда стратегического диалога", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

США и ОИС были "близкими партнерами на протяжении десятилетий", их связывают прочные "экономические, социальные, культурные связи и связи между людьми". Эти отношения связывают США не только с самой ОИС, но и со всеми 57 входящими в нее государствами, полагает Прайс. "Запуск этого диалога, - убежден он, - является важным подтверждением наших крепнущих связей".

Как уточнил дипломат, с американской стороны диалог будут вести и. о. заместителя помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Яэл Лемперт и другие должностные лица. Кроме того, 25 мая переговоры с Тахой проведет госсекретарь США Энтони Блинкен, отметил Прайс. По его словам, на этой встрече стороны рассмотрят "общие вызовы и возможности", в том числе ход борьбы с изменением климата, защиту прав человека во всем мире и противодействие экстремизму.

Предстоящий диалог отражает намерение нынешней американской администрации тесно работать с многосторонними организациями, считает представитель Госдепартамента.