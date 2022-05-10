США запросили созыв Совбеза ООН по КНДР

США направили запрос о проведении 11 мая заседания Совета Безопасности ООН по ситуации с ракетными испытаниями КНДР.
"США запросили проведение заседания во второй половине дня в среду", - сказал собеседник агентства.
По информации Комитета начальников штабов Республики Корея, КНДР 7 мая осуществила запуск одной баллистической ракеты малой дальности из акватории вблизи города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря. По оценкам Сеула, это была баллистическая ракета подводных лодок. Снаряд пролетел около 600 км, максимальная высота полета составила 60 км.