США запросили созыв Совбеза ООН по КНДР

США направили запрос о проведении 11 мая заседания Совета Безопасности ООН по ситуации с ракетными испытаниями КНДР.

США направили запрос о проведении 11 мая заседания Совета Безопасности ООН по ситуации с ракетными испытаниями КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник ТАСС источник во всемирной организации.

"США запросили проведение заседания во второй половине дня в среду", - сказал собеседник агентства.

По информации Комитета начальников штабов Республики Корея, КНДР 7 мая осуществила запуск одной баллистической ракеты малой дальности из акватории вблизи города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря. По оценкам Сеула, это была баллистическая ракета подводных лодок. Снаряд пролетел около 600 км, максимальная высота полета составила 60 км.