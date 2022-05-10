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США запросили созыв Совбеза ООН по КНДР

США запросили созыв Совбеза ООН по КНДР США направили запрос о проведении 11 мая заседания Совета Безопасности ООН по ситуации с ракетными испытаниями КНДР.
Другие страны
10 мая 2022 г. 07:59
США запросили созыв Совбеза ООН по КНДР

США направили запрос о проведении 11 мая заседания Совета Безопасности ООН по ситуации с ракетными испытаниями КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник ТАСС источник во всемирной организации.

"США запросили проведение заседания во второй половине дня в среду", - сказал собеседник агентства.

По информации Комитета начальников штабов Республики Корея, КНДР 7 мая осуществила запуск одной баллистической ракеты малой дальности из акватории вблизи города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря. По оценкам Сеула, это была баллистическая ракета подводных лодок. Снаряд пролетел около 600 км, максимальная высота полета составила 60 км.

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