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США запретили въезд экс-президенту Парагвая

США запретили въезд экс-президенту Парагвая Власти США запретили въезд в страну бывшему президенту Парагвая Орасио Картесу, поскольку считают, что он причастен к коррупции.
Другие страны
22 июля 2022 г. 22:07
США запретили въезд экс-президенту Парагвая

Власти США запретили въезд в страну бывшему президенту Парагвая Орасио Картесу, поскольку считают, что он причастен к коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как следует из документа, Картес был включен в соответствующий список, составляемый американской стороной. По словам Блинкена, экс-президент "препятствовал проведению важных расследований, касающихся международной преступности, чтобы защитить себя и своих сообщников от возможного преследования". В заявлении подчеркивается, что "эти действия подорвали стабильность демократических институтов Парагвая".

По словам Блинкена, Картес был связан с организациями, которые США считают террористическими. Госсекретарь подчеркнул, что это "подрывает безопасность США", а также угрожает "стабильности в регионе". Запрет на въезд в США введен также для детей Картеса.

Напомним, что в феврале прокуратура в Парагвае начала разбирательство, касающееся контрабанды и отмывания денег. Картес является фигурантом этого дела.

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