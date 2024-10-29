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США запретили сделки с ИИ и полупроводниками

США запретили сделки с ИИ и полупроводниками Власти Соединенных Штатов объявили о введении запрета на проведение сделок, связанных с квантовыми технологиями, полупроводниками и искусственным интеллектом, для лиц, находящихся на территории страны, с представителями ряда государств, среди которых знач
Другие страны
29 октября 2024 г. 04:50
США запретили сделки с ИИ и полупроводниками

Власти Соединенных Штатов объявили о введении запрета на проведение сделок, связанных с квантовыми технологиями, полупроводниками и искусственным интеллектом, для лиц, находящихся на территории страны, с представителями ряда государств, среди которых значится и Китай.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США.

"Сегодня министерство финансов опубликует окончательное правило для применения исполнительного указа президента США Джо Байдена 14105 от августа 2023 года об инвестициях США в отдельные технологии, относящиеся к национальной безопасности, а также продукцию в странах, вызывающих беспокойство", — указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что лица, находящиеся в США, обязаны уведомлять минфин о сделках, в которых задействованы передовые технологии.

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