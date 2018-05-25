США запретили импорт хлопка и изделий из него из Туркмении

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты ввели запрет на импорт хлопка из Туркмении и товаров, в которых он содержится.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, как отмечает Служба таможенного и пограничного контроля, решение вступило в силу 18 мая, однако о нем стало известно только в четверг.

На сайте службы говорится о запрете на импорт "туркменского хлопка или изделий, произведенных полностью или частично с использованием туркменского хлопка". В качестве причины такого решения был приведен закон, который запрещает импорт в США "продукции, произведенной с помощью рабского или детского труда", а также с нарушением трудового законодательства.

В США ряд организаций и активистов требовали от властей принять такого рода меры из-за того, что в республике якобы "используют рабский и детский труд" при сборе хлопка.