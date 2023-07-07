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США заморозили активы российских олигархов на более чем полмиллиарда долларов

США заморозили активы российских олигархов на более чем полмиллиарда долларов Соединенные Штаты Америки с начала войны в Украине смогли арестовать активы российских олигархов на более чем полмиллиарда долларов.
Другие страны
7 июля 2023 г. 20:52
США заморозили активы российских олигархов на более чем полмиллиарда долларов

Соединенные Штаты Америки с начала войны в Украине смогли арестовать активы российских олигархов на более чем полмиллиарда долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление заместителя генерального прокурора США Лизы Монако.

"Вместе мы также добились значительного прогресса в борьбе с российским незаконным финансированием. "Большая семерка" была лидером в ограничении доступа России к мировой финансовой системе и снижении ее способности подпитывать ее военную машину", - говорится в заявлении.

Отмечается, что целевая группа G7 Plus, которая работает с целевой группой ЕС и с целевой группой США KleptoCapture применят санкции, экспортные ограничения и экономические контрмеры в ответ на российскую агрессию.

"Мы удержали активы российских олигархов и других лиц на сумму более 500 миллионов долларов, которые поддерживают российский режим и уклоняются от экономических контрмер США", - заявила Монако.

Также США предъявили обвинения более 30 лицам, обвиняемым в уклонении от санкций, нарушениях экспортного контроля, отмывании денег и других преступлениях. И с помощью международных партнеров США более чем в шести странах были осуществлены аресты с целью экстрадиции в Соединенные Штаты.

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