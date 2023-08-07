США заморозили $26 млн на счетах компаний, подозреваемых в импорте алмазов из РФ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заморозило 26 млн долларов на принадлежащих индийским ювелирным компаниям счетах за предполагаемый импорт алмазов из России.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заморозило 26 млн долларов на принадлежащих индийским ювелирным компаниям счетах за предполагаемый импорт алмазов из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Economic Times.

По ее данным, заморожены счета офшорных фирм индийских ювелирных компаний, большинство из которых зарегистрировано в ОАЭ. Они подозреваются в связях с российскими добывающими компаниями или с компаниями, уже находящимися в санкционных списках, уточняет издание.

"Мы как отраслевая организация подняли этот вопрос с министерством торговли и посольством Индии, потому что денежные переводы за импорт были сделаны подразделениями индийских огранщиков в ОАЭ. Заморожены около 26 млн долларов в рамках порядка десятках операций по переводу", - заявил председатель Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випулбхаи Шах.

Как отмечает издание, действия OFAC могут быть связаны со сделанным в феврале заявлением лидеров "Большой семерки", когда они пообещали "коллективно работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов и бриллиантов". Вице-председатель GJEPC Кирит Бхансали заявил газете, что Индия планирует провести консультации со странами G7 по этому вопросу, но не уточнил, в каком формате. По его словам, правительство Индии пытается достичь взаимопонимания с ними, чтобы "гарантировать бесперебойные поставки необработанных алмазов, одновременно уважая интересы властей США". Кроме того, власти ОАЭ также обсуждают этот вопрос с OFAC.