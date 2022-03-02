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США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов Президент Джозеф Байден объявил, что США закрывает для России воздушное пространство.
Другие страны
2 марта 2022 г. 07:31
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Президент Джозеф Байден объявил, что США закрывает для России воздушное пространство.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил он в обращении, прямую трансляцию которого вел сайт Госдепартамента США.

"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов", - сказал Байден в обращении, прямую трансляцию которого вел сайт Госдепартамента США.

"Путин сейчас изолирован от мира больше, чем был когда-либо", - отметил Байден.

По его словам, Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. "Мы объединяемся с европейскими союзниками, чтобы найти и конфисковать их яхты, роскошные квартиры, частные самолеты. Мы идем за их нечестно заработанными деньгами", - добавил Байден.

Он также заявил, что США работают над наложением эмбарго на российскую нефть.

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