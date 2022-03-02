США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Президент Джозеф Байден объявил, что США закрывает для России воздушное пространство.

Президент Джозеф Байден объявил, что США закрывает для России воздушное пространство.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил он в обращении, прямую трансляцию которого вел сайт Госдепартамента США.

"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов", - сказал Байден в обращении, прямую трансляцию которого вел сайт Госдепартамента США.

"Путин сейчас изолирован от мира больше, чем был когда-либо", - отметил Байден.

По его словам, Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. "Мы объединяемся с европейскими союзниками, чтобы найти и конфисковать их яхты, роскошные квартиры, частные самолеты. Мы идем за их нечестно заработанными деньгами", - добавил Байден.

Он также заявил, что США работают над наложением эмбарго на российскую нефть.