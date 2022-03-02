США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Президент Джозеф Байден объявил, что США закрывает для России воздушное пространство.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил он в обращении, прямую трансляцию которого вел сайт Госдепартамента США.
"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов", - сказал Байден в обращении, прямую трансляцию которого вел сайт Госдепартамента США.
"Путин сейчас изолирован от мира больше, чем был когда-либо", - отметил Байден.
По его словам, Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. "Мы объединяемся с европейскими союзниками, чтобы найти и конфисковать их яхты, роскошные квартиры, частные самолеты. Мы идем за их нечестно заработанными деньгами", - добавил Байден.
Он также заявил, что США работают над наложением эмбарго на российскую нефть.