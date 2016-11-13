США закрыли свое посольство в Афганистане

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Посольство США в Афганистане закрыто в воскресенье ввиду "мер предосторожности"/

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Решение о закрытии дипмиссии принято после того, как накануне было совершено нападение боевиков на военную базу "Баграм" близ Кабула. Жертвами этого нападения стали два американских солдата и два контрактника.

Двумя днями ранее в афганском городе Мазари-Шарифе было атаковано консульство Германии. Жертвами этого нападения стали шесть человек, более 100 получили ранения.