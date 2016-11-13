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    США закрыли свое посольство в Афганистане

    Решение об этом принято после нападение боевиков на военную базу Баграм

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Посольство США в Афганистане закрыто в воскресенье ввиду "мер предосторожности"/

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

    Решение о закрытии дипмиссии принято после того, как накануне было совершено нападение боевиков на военную базу "Баграм" близ Кабула. Жертвами этого нападения стали два американских солдата и два контрактника.

    Двумя днями ранее в афганском городе Мазари-Шарифе было атаковано консульство Германии. Жертвами этого нападения стали шесть человек, более 100 получили ранения.

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