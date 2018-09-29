США закроют консульство в иракской Басре

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Власти США решили закрыть своё консульство в иракском городе Басра.
Как передает Report, об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт.
"Госсекретарь Майк Помпео принял решение распорядиться, чтобы сотрудники покинули консульство в Басре", — сказала она.
Также Нойерт отметила, что Посольство США в Багдаде продолжит предоставлять консульские услуги тем, кто находится в Басре и в её окрестностях.
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