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    США закроют консульство в иракской Басре

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Власти США решили закрыть своё консульство в иракском городе Басра.

    Как передает Report, об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт.

    "Госсекретарь Майк Помпео принял решение распорядиться, чтобы сотрудники покинули консульство в Басре", — сказала она.

    Также Нойерт отметила, что Посольство США в Багдаде продолжит предоставлять консульские услуги тем, кто находится в Басре и в её окрестностях.

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