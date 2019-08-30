США закрывают безвизовый въезд россиянам на Гуам и Северные Марианские острова

Американская администрация приняла решение отменить безвизовый режим въезда на Гуам и Северные Марианские острова на срок до 45 дней для граждан России.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности США.
Как следует из данного оповещения, оно будет опубликовано в печатном виде 3 сентября. Россияне лишатся права на безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова через 30 дней после этого. Вместе с тем МВБ готово будет рассматривать в индивидуальном порядке от граждан России прошения о разрешении на безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова "по неотложной причине гуманитарного характера или по причине существенной общественной пользы" от таких визитов, отмечается в извещении. Подписал его исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макэлинэн. Он заверил, что новые меры не распространяются на тех россиян, которые уже получили разрешение правительства США на безвизовый въезд.
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