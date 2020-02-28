США закрыли военную базу из-за коронавируса

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США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны - в Южной Корее - в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что один военнослужащий ВС США в Южной Корее, а также сотрудник и член семьи одного из сотрудников заразились коронавирусом. Южная Корея и США отложили проведение совместных командно-штабных учений из-за коронавируса.

Газета Financial Times сообщила, что ограничения на базе Camp Humphreys и других американских базах были введены по инициативе генерала Роберта Абрамса, под руководством которого находятся 28,5 тысяч военнослужащих США в Южной Корее.

По данным издания, новые ограничения могут запретить находиться на базах сотрудникам и подрядчикам, присутствие которых является "необязательным".

Вместе с тем представитель вооруженных сил США в Южной Корее полковник Ли Питерс заявил, что закрытие баз не повлияет на боеготовность.

"Уровень нашей готовности остается высоким. Мы непрерывно следим за любой провокацией с севера", - подчеркнул Л.Питерс.