США заключили торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом

В преддверии 1 августа - крайнего срока, определенного президентом США Дональдом Трампом для введения тарифов с зарубежными странами - Вашингтон заключил торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом.

В преддверии 1 августа - крайнего срока, определенного президентом США Дональдом Трампом для введения тарифов с зарубежными странами - Вашингтон заключил торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр торговли США Говард Латник.

"Я слушал весь субботний день, как он звонил в Камбоджу и Таиланд. И что происходит в понедельник? Они объявляют перемирие. И вот что мы сделали сегодня. Мы заключили торговые сделки с Камбоджей и Таиландом", - сказал Латник, имея в виду недавний вооруженный конфликт между двумя азиатскими странами и посреднические усилия Трампа.

Подробности соглашений не приводятся.