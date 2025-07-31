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США заключили торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом

США заключили торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом В преддверии 1 августа - крайнего срока, определенного президентом США Дональдом Трампом для введения тарифов с зарубежными странами - Вашингтон заключил торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом.
Другие страны
31 июля 2025 г. 08:12
США заключили торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом

В преддверии 1 августа - крайнего срока, определенного президентом США Дональдом Трампом для введения тарифов с зарубежными странами - Вашингтон заключил торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр торговли США Говард Латник.

"Я слушал весь субботний день, как он звонил в Камбоджу и Таиланд. И что происходит в понедельник? Они объявляют перемирие. И вот что мы сделали сегодня. Мы заключили торговые сделки с Камбоджей и Таиландом", - сказал Латник, имея в виду недавний вооруженный конфликт между двумя азиатскими странами и посреднические усилия Трампа.

Подробности соглашений не приводятся.

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