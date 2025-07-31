США заключили сделку с Пакистаном о совместной разработке его нефтяных запасов

Вашингтон и Исламабад достигли соглашения о совместной разработке нефтяных ресурсов Пакистана.

Вашингтон и Исламабад достигли соглашения о совместной разработке нефтяных ресурсов Пакистана.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, в соответствии с которым Пакистан и Соединенные Штаты будут работать вместе над разработкой их огромных запасов нефти. В настоящее время мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство", - написал он.

"Кто знает, возможно, однажды они будут продавать нефть Индии", - добавил он.

Ранее американский президент объявил о введении пошлин в 25% в отношении Индии с 1 августа, в том числе из-за закупок российских энергоносителей.