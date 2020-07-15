В США зафиксировали рекордное число инфицированных

За сутки от коронавируса скончались 900 человек

Рекордные 67,4 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще 900 человек с COVID-19 скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 67 417 случаев заражения, 900 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 431 574 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 136 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.