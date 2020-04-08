США заблокируют выделение МВФ средств Ирану из-за COVID-19

Соединенные Штаты Америки намерены заблокировать выделение Международным валютным фондом (МВФ) кредита Ирану на 5 млрд долларов США, который он запросил для борьбы с коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их мнению, на счетах правительства Ирана достаточно средств для борьбы с распространением вируса, а если МВФ профинансирует Тегеран, то он использует деньги не для борьбы с вирусом, а для помощи экономике в той части, которая пострадала от американских санкций, или же направит средства на финансирование своих союзников на Ближнем Востоке.

Wall Street Journal отмечает, что Вашингтон, являясь крупнейшим акционером МВФ, во многом определяет, будут ли выделены фондом запрошенные страной средства, однако у других членов организации есть возможность не согласиться с США, если многие из них примут другое решение и число поданных за него голосов перевесит число голосов против.

Представители США считают, что Иран располагает миллиардами долларов в Фонде национального развития, который формируется из доходов от продажи нефти и газа. Как ранее заявлял в интервью спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, Тегерану следует перенаправить деньги, которые он тратит на различные военные операции, на борьбу с коронавирусом.