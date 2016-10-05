США заблокировали заявление России в СБ ООН по обстрелу дипмиссии в Дамаске

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Распространенное РФ в СБ ООН заявление в связи с обстрелом посольства страны в Дамаске заблокировали США.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.

Во вторник Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления, осуждающего обстрел посольства страны в Дамаске.

Как сообщили в дипмиссии, заявление "было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы". "Американцам неуклюже подыграли англичане и украинцы. Это свидетельствует об их вопиющем неуважении к Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в заявлении.

В российском постпредстве при ООН отметили, что когда подобные преступления совершались ранее, "в том числе в отношении дипмиссий западных стран, Россия всегда безоговорочно поддерживала их осуждение Советом Безопасности".

"Приходится констатировать, что моральные устои некоторых наших коллег по СБ серьезно пошатнулись", — отмечается в заявлении.