США за резолюцию по Иерусалиму организуют "благодарственный прием" для 64 государств

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ США дадут особый прием для представителей государств, проголосовавших против, воздержавшихся от голосования и не участвовавших в голосовании по проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом сообщила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

В письме, направленном представителям этих стран при ООН, она назвала это мероприятие "благодарственным приемом для друзей США".

Прием будет дан 3 января 2018 года.

Отметим, что вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования за документ проголосовали 128 стран.

Против резолюции выступили США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того. 35 государств, в том числе Чехия, Аргентина, Австралия, Латвии, Польша, Хорватия - воздержались.

21 страна, в том числе Грузия, Украина, Молдова, Монголия, Замбия не участвовали в голосовании.

Таким образом, США 3 января организуют "благодарственный прием" для 64 стран, включая Израиль.