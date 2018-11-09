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    США за год продали за границу вооружений на $192,3 млрд

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ США в 2018 финансовом году продали за границу вооружений на $192,3 млрд, что на 13% выше, чем чем прошлом. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится пресс-релизе Госдепа.

    «За последний финансовый год зарегистрирован рост экспорта оружия на 13% - до $192,3 млрд, были созданы тысячи рабочих мест в США. Рост наблюдается как в количестве сделок между правительствами, так и в продаже оружия и военной техники американскими компаниями», — сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что, согласно данным Госдепа, в 2018 финансовом году были заключены межправительственные контракты на сумму в $55,66 млрд, этот показатель на 33% выше прошлого года.

    Сумма частных контрактов в 2018 финансовом году составила $136,6 млрд.

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