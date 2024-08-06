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США за 15 млрд долларов обновят бомбардировщики B-52

США за 15 млрд долларов обновят бомбардировщики B-52 Министерство обороны США усовершенствует бомбардировщики B-52 Stratofortress 1960-х годов, заменив двигатели и установив новые радары. Стоимость программы может достигнуть 15 млрд долларов.
Другие страны
6 августа 2024 г. 11:23
США за 15 млрд долларов обновят бомбардировщики B-52

Министерство обороны США усовершенствует бомбардировщики B-52 Stratofortress 1960-х годов, заменив двигатели и установив новые радары. Стоимость программы может достигнуть 15 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Defense One.

По его информации, в Военно-воздушных силах (ВВС) США хотят продлить срок эксплуатации B-52 еще "на три десятилетия". По словам представителей ВВС США, расходы на программу по установке новых двигателей Rolls-Royce F130 взамен старых Pratt & Whitney TF33 и радаров американской компании Raytheon превышают "миллиарды долларов".

"По последним оценкам, расходная часть программы по замене двигателей B-52 выросла до 15 млрд долларов, что на 2,5 млрд долларов больше первоначальной стоимости", - приводит портал слова заместителя одного из руководителей программы Брайана Найта. Он добавил, что в ВВС США продолжают уточняют конечную стоимость проекта. По его словам, в ходе работ специалистам предстоит установить не только новые двигатели, но и усовершенствовать кабины пилотов, дисплеи и другие системы.

Как пояснил бригадный генерал Эрик Квигли, в рамках программы Минобороны также пришлось перепроектировать воздухозаборник двигателя, что привело к новым задержкам. "Несмотря на растущие расходы и отставание от графика, у ВВС нет иного выбора, кроме как модернизировать парк B-52", - сказал военный, назвав программу "беспроигрышным вариантом" для ВВС США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ B-52 bombardmançı təyyarələrini təkmilləşdirəcək

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