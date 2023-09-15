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США, Южная Корея и Япония обеспокоены сотрудничеством между Россией и КНДР

США, Южная Корея и Япония обеспокоены сотрудничеством между Россией и КНДР Советники по национальной безопасности США, Южной Кореи и Японии совместно выступили со строгим предупреждением относительно возможных нарушений международных санкций со стороны Северной Кореи и России.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 05:49
США, Южная Корея и Япония обеспокоены сотрудничеством между Россией и КНДР

Советники по национальной безопасности США, Южной Кореи и Японии совместно выступили со строгим предупреждением относительно возможных нарушений международных санкций со стороны Северной Кореи и России.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Советники по национальной безопасности собрались, чтобы обсудить недавний северокорейско-российский саммит и региональную безопасность во время телефонного разговора.

Во время переговоров они подчеркнули, что и Северная Корея, и Россия обязаны соблюдать резолюции и санкции Совета Безопасности ООН, в частности касающиеся торговли оружием и военного сотрудничества. Советники подчеркнули, что будут "четкие последствия", если любая страна нарушит эти обязательства.

Кроме того, руководители служб безопасности подчеркнули большую ответственность России как постоянного члена Совета Безопасности за соблюдение его резолюций.

Согласно заявлению, все три страны выразили серьезную обеспокоенность дискуссиями между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, которые включали темы, связанные с военным сотрудничеством, включая разработку межконтинентальных баллистических ракет, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны международного сообщества.

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