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США, Южная Корея и Япония намерены ответить на шаги КНДР наращиванием совместных учений

США, Южная Корея и Япония намерены ответить на шаги КНДР наращиванием совместных учений Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония намерены ответить на ракетные пуски и разработку ядерного оружия в КНДР наращиванием совместных военных учений.
Другие страны
14 июля 2023 г. 20:40
США, Южная Корея и Япония намерены ответить на шаги КНДР наращиванием совместных учений

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония намерены ответить на ракетные пуски и разработку ядерного оружия в КНДР наращиванием совместных военных учений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном совместном письменном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех государств.

"Соединенные Штаты подтвердили, что их приверженность обороне Республики Корея и Японии является непоколебимой и опирается на весь спектр сил и средств, включая ядерные. Кроме того, три страны укрепят сотрудничество в сфере безопасности, чтобы эффективно противостоять ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР, в том числе посредством обмена данными о ракетных пусках КНДР в режиме реального времени, а также проведения учений по противоракетной обороне, противолодочных учений и учений по перехвату на море", - говорится в документе. Его текст распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Продолжение разработки КНДР ядерных и ракетных средств лишь укрепит решимость трех стран и мирового сообщества добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова", - утверждается в заявлении.

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