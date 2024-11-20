США, Япония и Южная Корея открыли секретариат сотрудничества трех стран в Сеуле

США, Япония и Южная Корея открыли секретариат трехстороннего сотрудничества в Сеуле.

США, Япония и Южная Корея открыли секретариат трехстороннего сотрудничества в Сеуле.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил МИД Республики Корея.

"Министерство иностранных дел во второй половине дня 20 ноября в главном здании МИД в Сеуле провело вместе с государственным департаментом США и МИД Японии (первую - ред.) встречу по случаю запуска работы секретариата Южной Кореи, США и Японии, о создании которого было заявлено на встрече лидеров трех стран 15 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принявшие участие во встрече зампомощника госсекретаря по Восточной Азии Роберт Кепке, замдиректора департамента Азии и Океании МИД Японии Акихиро Окоти и замдиректора департамента Северной Америки МИД Южной Кореи Ли Вон У договорились, что Южная Корея возьмет на себя руководство и организацию работы трехстороннего секретариата на ближайшие два года.

Деятельность секретариата будет направлена на систематизацию и последовательное развитие трехстороннего сотрудничества, он будет рассматривать и координировать взаимодействие трех стран в самых различных областях, включая безопасность, экономику, передовые технологии и гуманитарные обмены.