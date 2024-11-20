О нас

США, Япония и Южная Корея открыли секретариат сотрудничества трех стран в Сеуле

США, Япония и Южная Корея открыли секретариат сотрудничества трех стран в Сеуле США, Япония и Южная Корея открыли секретариат трехстороннего сотрудничества в Сеуле.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 16:08
США, Япония и Южная Корея открыли секретариат сотрудничества трех стран в Сеуле

США, Япония и Южная Корея открыли секретариат трехстороннего сотрудничества в Сеуле.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил МИД Республики Корея.

"Министерство иностранных дел во второй половине дня 20 ноября в главном здании МИД в Сеуле провело вместе с государственным департаментом США и МИД Японии (первую - ред.) встречу по случаю запуска работы секретариата Южной Кореи, США и Японии, о создании которого было заявлено на встрече лидеров трех стран 15 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принявшие участие во встрече зампомощника госсекретаря по Восточной Азии Роберт Кепке, замдиректора департамента Азии и Океании МИД Японии Акихиро Окоти и замдиректора департамента Северной Америки МИД Южной Кореи Ли Вон У договорились, что Южная Корея возьмет на себя руководство и организацию работы трехстороннего секретариата на ближайшие два года.

Деятельность секретариата будет направлена на систематизацию и последовательное развитие трехстороннего сотрудничества, он будет рассматривать и координировать взаимодействие трех стран в самых различных областях, включая безопасность, экономику, передовые технологии и гуманитарные обмены.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02
В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
17 ноября 2024 г. 15:17
Азербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
ФотоАзербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 22:45
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
19 ноября 2024 г. 15:52
Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего
Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего
13 ноября 2024 г. 18:07
В Баку и на Абшероне ожидаются ливни
В Баку и на Абшероне ожидаются ливни
17 ноября 2024 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi