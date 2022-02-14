США, Япония и Южная Корея обсудили ядерную угрозу КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил распространение ядерного оружия в Северной Корее с коллегами из Японии и Южной Кореи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил распространение ядерного оружия в Северной Корее с коллегами из Японии и Южной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по итогам встречи в штате Гавайи Блинкен сообщил, что все три страны осуждают рост числа ракетных испытаний Северной Кореи в последние месяцы.

США, Япония и Южная Корея придерживаются единого подхода в отношении Северной Кореи, которая находится на "стадии провокации", сказал госсекретарь.

Северная Корея 30 января провела испытательный запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" (Hwasong-12) средней дальности.

Этот пуск стал седьмым по счету со стороны КНДР в 2022 году.

С 2006 года в отношении КНДР действуют экономические и военные санкции СБ ООН из-за ее ядерной программы.