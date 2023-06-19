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США, Япония и Тайвань в июле проведут учения "Кризис в Тайваньском проливе"

США, Япония и Тайвань в июле проведут учения "Кризис в Тайваньском проливе" США и Япония намерены в июле впервые пригласить Тайвань принять участие в командно-штабных учениях, легенда которых предусматривает кризис в Тайваньском проливе в результате военного конфликта между Пекином и Тайбэем.
Другие страны
19 июня 2023 г. 11:18
США, Япония и Тайвань в июле проведут учения Кризис в Тайваньском проливе

США и Япония намерены в июле впервые пригласить Тайвань принять участие в командно-штабных учениях, легенда которых предусматривает кризис в Тайваньском проливе в результате военного конфликта между Пекином и Тайбэем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Исследовательского института национальной обороны и безопасности Тайваня.

Недавно японская делегация во главе с генеральным секретарем Форума стратегических исследований Японии Рейко Нагано посетила Тайвань и провела консультации с представителями Исследовательского института национальной обороны и безопасности острова. "Японская сторона сообщила, что в середине июля в Токио пройдут командно-штабные учения "Кризис в Тайваньском проливе", - сказано в документе. "Первые два раза учения проводились с участием Японии и США. В третьих примут участие представители Тайваня", - подчеркивается в заявлении института

В состав японской делегации вошли несколько генералов: бывший глава штаба сухопутных Сил самообороны Киёфуми Ивата, бывший глава штаба морских Сил самообороны Томохиса Такэи, экс-начальник службы снабжения воздушных Сил самообороны Оуэ Садамаса.

Отношения между Пекином и Тайбэем обострились после состоявшегося в августе прошлого года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

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