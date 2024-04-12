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США, Япония и Филиппины будут укреплять региональное партнерство

США, Япония и Филиппины будут укреплять региональное партнерство Лидеры США, Японии и Филиппин Джо Байден, Фумио Кисида и Фердинанд Маркос-младший подчеркнули приверженность свободе судоходства и полетов, а также необходимость уважения суверенных прав государств в пределах их исключительных экономических зон.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 09:39
США, Япония и Филиппины будут укреплять региональное партнерство

Лидеры США, Японии и Филиппин Джо Байден, Фумио Кисида и Фердинанд Маркос-младший подчеркнули приверженность свободе судоходства и полетов, а также необходимость уважения суверенных прав государств в пределах их исключительных экономических зон.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров заявлении.

"Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии любых попыток КНР в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы или принуждения в Восточно-Китайском море" - отметили главы государств.

В совместном заявлении отмечается, что страны намерены развивать трехстороннее сотрудничество в области обороны, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений.

Стороны также высказались в пользу полной денуклеаризации Корейского полуострова и осудили эскалацию угроз со стороны КНДР.

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