США, Япония и Филиппины будут укреплять региональное партнерство

Лидеры США, Японии и Филиппин Джо Байден, Фумио Кисида и Фердинанд Маркос-младший подчеркнули приверженность свободе судоходства и полетов, а также необходимость уважения суверенных прав государств в пределах их исключительных экономических зон.
Как передает Report, об этом говорится в распространенном по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров заявлении.
"Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии любых попыток КНР в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы или принуждения в Восточно-Китайском море" - отметили главы государств.
В совместном заявлении отмечается, что страны намерены развивать трехстороннее сотрудничество в области обороны, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений.
Стороны также высказались в пользу полной денуклеаризации Корейского полуострова и осудили эскалацию угроз со стороны КНДР.