В Катаре выход США из Сирии связали с Ираном

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ США выводят войска из Сирии, чтобы сосредоточиться на военном ударе по Ирану. Как передает Report, так считает известный катарский политический обозреватель из газеты "Аль-Араб" Джабер аль-Хурми.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над группировкой ИГИЛ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГИЛ не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что все сотрудники госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в период от 60 до 100 дней.