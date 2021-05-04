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США вывезли из Афганистана примерно 1,3 тыс. единиц оборудования

США вывезли из Афганистана примерно 1,3 тыс. единиц оборудования США с начала процесса вывода контингента из Афганистана вывезли примерно 1,3 тыс. единиц оборудования.
Другие страны
4 мая 2021 г. 20:48
США вывезли из Афганистана примерно 1,3 тыс. единиц оборудования

США с начала процесса вывода контингента из Афганистана вывезли примерно 1,3 тыс. единиц оборудования.

Как передает Report, об этом сообщили во вторник в Центральном командовании (CENTCOM) ВС.

"После решения президента [о начале вывода войск] США вывезли груз в эквиваленте примерно 60 [военно-транспортных самолетов] C-17, перевезено более 1,3 тыс. единиц оборудования для Агентства по тыловому обеспечению [Министерства обороны]", - говорится в тексте.

По оценкам командования, таким образом проделано от 2% до 6% работ в рамках общего процесса вывода.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.

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