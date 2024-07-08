США вывели войска с базы в Ниамее

Американские солдаты в ночь на понедельник покинули базу в Ниамее, последняя группа военных осталась на базе в Агадесе, расположенном на севере страны, до 15 сентября.

Американские солдаты в ночь на понедельник покинули базу в Ниамее, последняя группа военных осталась на базе в Агадесе, расположенном на севере страны, до 15 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили власти двух стран в совместном коммюнике.

"Министерство национальной обороны Республики Нигер и Министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и техники со 101-й авиабазы в Ниамее завершен", - говорится в заявлении. Как отмечается в тексте, благодаря эффективному сотрудничеству и связям между нигерскими и американскими вооруженными силами операция была завершена досрочно и без каких-либо осложнений.

Последний рейс с солдатами с базы в Ниамее должен был вылететь в 23:00 7 июля по местному времени. На церемонии в связи с выводом войск на военной базе в Ниамее присутствовали начальник штаба армии Нигера полковник Маман Сани Киау и генерал Кеннет Экман из Министерства обороны США.

Нигер уже покинули в общей сложности 766 американских солдат, всего американские силы в Нигере оценивались в 950 человек. С мая из Нигера также вылетели 2 вертолета Raptor и 4 беспилотника, было вывезено 1 593 тонны оборудования.