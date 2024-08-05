США вывели военных с авиабазы в Агадесе на севере Нигера

Американские военные покинули авиабазу в городе Агадес на севере Нигера.

Американские военные покинули авиабазу в городе Агадес на севере Нигера.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявлении вооруженных сил двух стран.

"Министерство обороны США и Министерство национальной обороны Нигера объявили, что вывод американских сил и средств с базы ВВС 201 в Агадесе завершен", - говорится в заявлении.

В начале июля военные США покинули базу в столице Нигера Ниамее, при этом на базе дронов в Агадесе оставалось около 200 американских военнослужащих.