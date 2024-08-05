О нас

США вывели военных с авиабазы в Агадесе на севере Нигера

США вывели военных с авиабазы в Агадесе на севере Нигера Американские военные покинули авиабазу в городе Агадес на севере Нигера.
Другие страны
5 августа 2024 г. 17:18
США вывели военных с авиабазы в Агадесе на севере Нигера

Американские военные покинули авиабазу в городе Агадес на севере Нигера.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявлении вооруженных сил двух стран.

"Министерство обороны США и Министерство национальной обороны Нигера объявили, что вывод американских сил и средств с базы ВВС 201 в Агадесе завершен", - говорится в заявлении.

В начале июля военные США покинули базу в столице Нигера Ниамее, при этом на базе дронов в Агадесе оставалось около 200 американских военнослужащих.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pentagon hands over last base in Niger as extremism spreads in Sahel
Версия на азербайджанском языке ABŞ öz hərbçilərini Nigerdəki aviabazadan çıxarıb

Самое читаемое

NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
Известный украинский авторитет Олег Бакинский арестован в Баку
Известный украинский авторитет "Олег Бакинский" арестован в Баку
1 августа 2024 г. 22:31
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
4 августа 2024 г. 22:51
WSJ: Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох
WSJ: Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох
3 августа 2024 г. 03:42
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе
1 августа 2024 г. 18:05
МЧС: Пожар в торговом центре Баку потушен
ФотоМЧС: Пожар в торговом центре Баку потушен
1 августа 2024 г. 15:30
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
3 августа 2024 г. 16:16
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi