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США вывели корабли своего флота с базы в Бахрейне

США вывели корабли своего флота с базы в Бахрейне ВМС США вывели свои боевые корабли с базы в Бахрейне в Персидском заливе, являющейся штаб-квартирой американского Пятого флота.
Другие страны
18 июня 2025 г. 11:24
США вывели корабли своего флота с базы в Бахрейне

ВМС США вывели свои боевые корабли с базы в Бахрейне в Персидском заливе, являющейся штаб-квартирой американского Пятого флота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на данные спутниковых снимков.

В районе базы не осталось ни одного американского военного корабля. При этом AP указывает, что рассеивание кораблей - это распространенная мера для обеспечения безопасности флота в случае повышенной угрозы.

При этом во вторник на территории Бахрейна было проведено испытание сирен воздушной тревоги.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Bəhreyndəki bazasından donanma gəmilərini çıxarıb

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