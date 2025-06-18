США вывели корабли своего флота с базы в Бахрейне

ВМС США вывели свои боевые корабли с базы в Бахрейне в Персидском заливе, являющейся штаб-квартирой американского Пятого флота.

ВМС США вывели свои боевые корабли с базы в Бахрейне в Персидском заливе, являющейся штаб-квартирой американского Пятого флота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на данные спутниковых снимков.

В районе базы не осталось ни одного американского военного корабля. При этом AP указывает, что рассеивание кораблей - это распространенная мера для обеспечения безопасности флота в случае повышенной угрозы.

При этом во вторник на территории Бахрейна было проведено испытание сирен воздушной тревоги.