США вывели корабли из Черного моря из-за событий в Украине

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США вывели свои корабли из Черного моря из-за ситуации на Украине. Об этом он сообщил на брифинге, передает «Интерфакс».

США вывели свои корабли из Черного моря из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, такие меры были приняты для демонстрации того, что Соединенные Штаты не намерены идти на эскалацию конфликта.

Пока неизвестно, когда Вашингтон возвратит корабли в Черное море.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд отметила, что президент США Джо Байден не будет принимать решения о военной помощи Украине, которые привели бы к военному конфликту между Вашингтоном и Москвой.

По ее словам, Байден "не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими". При этом он учитывает оценки военных относительно того, что является "наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам".