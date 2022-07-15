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США вывели из-под санкций сделки с Россией по агропрому, медицине и энергетике

США вывели из-под санкций сделки с Россией по агропрому, медицине и энергетике Транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, в том числе связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, выведены из-под действия американских санкций
Другие страны
15 июля 2022 г. 04:16
США вывели из-под санкций сделки с Россией по агропрому, медицине и энергетике

Транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, в том числе связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, выведены из-под действия американских санкций решениями Вашингтона на этот счет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердило в четверг Министерство финансов США.

Как отмечается в распространенных им справочных материалах, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило "несколько относящихся к России генеральных лицензий, разрешающих определенные транзакции с участием иностранных финансовых институтов".

В качестве этих документов, разрешающих в порядке исключения из режима рестрикций означенные сделки, названы четыре генеральные лицензии: 6B, 7A, 8C и 27. Первая разрешает "транзакции, относящиеся к производству, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования; медицине, медицинской аппаратуре, ее запчастям и компонентам или обновлениям программного обеспечения для нее; предотвращению распространения, диагностике или лечению COVID-19, включая исследования или клинические испытания, относящиеся к COVID-19, или продолжающимся клиническим испытаниям и иной исследовательской медицинской деятельности". Вторая выводит из-под действия санкций "платежи за транзитные перелеты, вынужденные посадки и услуги воздушной скорой помощи". Третья - разрешает сделки, "связанные с энергетикой". Четвертая - дает разрешение на "транзакции в поддержку деятельности неправительственных организаций".

Первая лицензия датирована 14 июля текущего года, вторая - 5 мая, третья - 14 июня, четвертая - 19 апреля.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyanın bəzi sahələrini sanksiyalar siyahısından çıxarıb

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