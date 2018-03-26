США высылают 60 российских офицеров разведки и закрывают генконсульство в Сиэтле

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ США приняли решение о высылке 60 российских офицеров разведки и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля". Как сообщает Report со ссылкой на "Politico", об этом заявил журналистам чиновник из администрации США.

"Сегодня президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки из США и закрыть российское консульство в Сиэтле ввиду его близости к одной из наших баз подводных лодок", — сказал чиновник журналистам.

В МИД России заявили, что Москва предпримет аналогичные шаги и вышлет не менее 60 сотрудников американской дипмиссии.