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США выступили за ограничение участия РФ и Беларуси в спортивных состязаниях

США выступили за ограничение участия РФ и Беларуси в спортивных состязаниях Администрация Соединенных Штатов выступает за запрет на использование государственных флагов и гимнов России и Беларуси во время международных спортивных состязаний и считает, что спортсмены из этих стран должны допускаться в нейтральном статусе.
Другие страны
3 февраля 2023 г. 01:48
США выступили за ограничение участия РФ и Беларуси в спортивных состязаниях

Администрация Соединенных Штатов выступает за запрет на использование государственных флагов и гимнов России и Беларуси во время международных спортивных состязаний и считает, что спортсмены из этих стран должны допускаться в нейтральном статусе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили изложить позицию США по вопросу допуска спортсменов из РФ и Беларуси на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. "В случаях, когда спортивные организации и организаторы мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет, решают позволить спортсменам из России и Беларуси участвовать в спортивных мероприятиях, должно быть абсолютно ясно, что они не выступают в качестве представителей российского или белорусского государства. Использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Беларуси также должно быть запрещено. Мы придерживаемся именно такой позиции", - ответила пресс-секретарь.

По ее словам, в связи с конфликтом в Украине США "поддерживают приостановку членства национальных спортивных органов России и Беларуси в международных спортивных федерациях, отстранение лиц, тесно связанных с российским и белорусским государством, включая правительственных чиновников, от должностей, имеющих влияние в международных спортивных федерациях, таких как правления и оргкомитеты", а также приостановку проведения международных соревнований на территории этих стран.

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