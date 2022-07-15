США выступили против участия России во встрече министров G20

Российская делегация не должна присутствовать на встрече министров финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки».

Российская делегация не должна присутствовать на встрече министров финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки».

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен.

По ее словам, России не место на встрече из-за продолжения российской военной спецоперации на территории Украины.

«Представителям России не место на форуме (G20). Я ясно дала понять, что участие России в этих встречах не может быть обычным делом… я, безусловно, рассчитываю выразить в самых решительных выражениях свои взгляды на действия РФ (в Украине). Я ожидаю, что многие из моих коллег поступят так же», — пояснила Йеллен.

Как отметила министр финансов США, она рассчитывает использовать свое участие в министерской встрече G20 для того, чтобы вновь обсудить планы по введению ограничений на стоимость российской нефти. Йеллен также подчеркнула, что такие меры якобы позволят обуздать глобальную инфляцию.