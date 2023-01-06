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США высоко оценивают конструктивную роль Турции в прекращении российско-украинской войны

США высоко оценивают конструктивную роль Турции в прекращении российско-украинской войны США высоко оценивают конструктивную роль Турции в прекращении российско-украинской войны.
Другие страны
6 января 2023 г. 07:26
США высоко оценивают конструктивную роль Турции в прекращении российско-украинской войны

США высоко оценивают конструктивную роль Турции в прекращении российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Турция использует свои отношения с Россией и Украиной для установления мира", - сказал Прайс.

Он на ежедневной пресс-конференции, на вопрос о роли Турции в достижении мира между Россией и Украиной, ответил следующими словами: "Мы высоко ценим конструктивную роль Турции в ее усилиях по прекращению этой варварской войны. США ценят твердую приверженность Турции к территориальной целостности Украины и ее усилия по налаживанию диалога между Украиной и Россией".

Отметив, что Анкара с самого начала войны была "конструктивным игроком», Прайс добавил: "Турция с начала была конструктивным игроком. Она пытается развивать диалог и конструктивную дипломатию".

Пресс-секретарь отметил, что президент Эрдоган проводит телефонные переговоры с президентами Путиным и Зеленским. Прайс напомнил особую роль Турции в подписании "зернового соглашения" при участии генерального секретаря ООН Гутерриша.

"Без Турции это соглашение не могло работать. Продление сроков "зернового соглашения" является результатом особой роли Турции, благодаря чему нуждающиеся страны получают продовольствие из Украины. Турция, используя статус члена НАТО, авторитет в международном сообществе, а также свои близкие отношения с Украиной и Россией, пытается добиться прекращения войны и установления мира" , - подчеркнул Нед Прайс.

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