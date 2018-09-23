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    США выразили поддержку иранскому народу в связи с терактом в Ахвазе

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ США поддерживают иранский народ в борьбе с радикальным исламским терроризмом и осуждают все акты терроризма.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в субботу представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    "Мы в курсе сообщений о нападении вооруженных людей на иранском военном параде в Ахвазе. Мы солидарны с иранским народом в борьбе с радикальным исламским терроризмом и выражаем ему сочувствие в такое ужасное время. США осуждают все акты терроризма и потерю невинных жизней", — сказала она.

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