США выразили готовность обсуждать с КНДР перспективы смягчения санкций

Соединенные Штаты готовы обсуждать с КНДР в том числе перспективы смягчения санкций в отношении Пхеньяна и возможности сокращения рисков.

Соединенные Штаты готовы обсуждать с КНДР в том числе перспективы смягчения санкций в отношении Пхеньяна и возможности сокращения рисков.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАССЮ, об этом сообщила заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Чжон Пак, которая также является старшим американским должностным лицом по КНДР.

По ее словам, Вашингтон "хочет диалога" с Пхеньяном. "Мы можем провести много ценных обсуждений с КНДР, в том числе по сокращению риска, чтобы уменьшить риск просчета или непреднамеренной эскалации. Но мы также можем говорить о санкциях, или укреплении доверия, или гуманитарном сотрудничестве", - считает сотрудник американского внешнеполитического ведомства. "Вот что мы имеем в виду, когда говорим об отсутствии предварительных условий в предложениях о диалоге. Предварительных условий нет. И нам нужно многое обсуждать с КНДР", - заявила Чжон Пак, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

При этом она подтвердила, что США по-прежнему пытаются добиваться денуклеаризации Корейского полуострова. "Политика не изменилась. Наша цель - полная денуклеаризация Корейского полуострова", - подчеркнула дипломат.

"И, конечно, мы всегда призываем к диалогу с КНДР. Мы шли на контакт в частном и публичном порядке, через третьи стороны, пытаясь инициировать какого-то рода дипломатическое взаимодействие с КНДР, поскольку считаем, что это единственный способ обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове", - отметила представитель Госдепартамента.