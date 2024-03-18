О нас

США выразили готовность обсуждать с КНДР перспективы смягчения санкций

США выразили готовность обсуждать с КНДР перспективы смягчения санкций Соединенные Штаты готовы обсуждать с КНДР в том числе перспективы смягчения санкций в отношении Пхеньяна и возможности сокращения рисков.
Другие страны
18 марта 2024 г. 21:07
США выразили готовность обсуждать с КНДР перспективы смягчения санкций

Соединенные Штаты готовы обсуждать с КНДР в том числе перспективы смягчения санкций в отношении Пхеньяна и возможности сокращения рисков.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАССЮ, об этом сообщила заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Чжон Пак, которая также является старшим американским должностным лицом по КНДР.

По ее словам, Вашингтон "хочет диалога" с Пхеньяном. "Мы можем провести много ценных обсуждений с КНДР, в том числе по сокращению риска, чтобы уменьшить риск просчета или непреднамеренной эскалации. Но мы также можем говорить о санкциях, или укреплении доверия, или гуманитарном сотрудничестве", - считает сотрудник американского внешнеполитического ведомства. "Вот что мы имеем в виду, когда говорим об отсутствии предварительных условий в предложениях о диалоге. Предварительных условий нет. И нам нужно многое обсуждать с КНДР", - заявила Чжон Пак, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

При этом она подтвердила, что США по-прежнему пытаются добиваться денуклеаризации Корейского полуострова. "Политика не изменилась. Наша цель - полная денуклеаризация Корейского полуострова", - подчеркнула дипломат.

"И, конечно, мы всегда призываем к диалогу с КНДР. Мы шли на контакт в частном и публичном порядке, через третьи стороны, пытаясь инициировать какого-то рода дипломатическое взаимодействие с КНДР, поскольку считаем, что это единственный способ обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове", - отметила представитель Госдепартамента.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi