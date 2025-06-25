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США вынудят Испанию пойти на невыгодную торговую сделку из-за отказа повысить военные расходы

США вынудят Испанию пойти на невыгодную торговую сделку из-за отказа повысить военные расходы США вынудят Испанию пойти на невыгодную для нее двустороннюю торговую сделку из-за отказа повысить военные расходы по линии НАТО до пяти процентов ВВП.
Другие страны
25 июня 2025 г. 22:39
США вынудят Испанию пойти на невыгодную торговую сделку из-за отказа повысить военные расходы

США вынудят Испанию пойти на невыгодную для нее двустороннюю торговую сделку из-за отказа повысить военные расходы по линии НАТО до пяти процентов ВВП.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Гааге.

"Мы ведем с Испанией переговоры по торговой сделке. Заставим ее заплатить вдвое больше. И я действительно говорю это серьезно", — предупредил политик.

Он призвал Мадрид присоединиться ко всем странам блока, которые платят по пять процентов ВВП. По словам главы Белого дома, Испания оказалась наиболее враждебно настроенной к идее повышения военных расходов.

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