США вынудили Индию отменить пошлины на американские товары

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с Индией по отмене таможенных пошлин на американские товары.
Как передает Report, об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.
"Индия взимала одни из самых высоких пошлин в мире. Мы не могли с этим мириться - они согласились снизить их до нуля", - подчеркнул Трамп.
По его словам, это решение укрепит экономическое сотрудничество между странами.
Агентство Bloomberg 5 мая писало, что в рамках продолжающихся торговых переговоров с США Индия предложила взаимное обнуление пошлин на сталь, автокомпоненты и фармацевтику.