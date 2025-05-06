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США вынудили Индию отменить пошлины на американские товары

США вынудили Индию отменить пошлины на американские товары Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с Индией по отмене таможенных пошлин на американские товары. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, передает РИА Новости.
Другие страны
6 мая 2025 г. 23:26
США вынудили Индию отменить пошлины на американские товары

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с Индией по отмене таможенных пошлин на американские товары.

Как передает Report, об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

"Индия взимала одни из самых высоких пошлин в мире. Мы не могли с этим мириться - они согласились снизить их до нуля", - подчеркнул Трамп.

По его словам, это решение укрепит экономическое сотрудничество между странами.

Агентство Bloomberg 5 мая писало, что в рамках продолжающихся торговых переговоров с США Индия предложила взаимное обнуление пошлин на сталь, автокомпоненты и фармацевтику.

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