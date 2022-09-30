США вынесли на голосование в Совбез ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Украине

США вынесли в пятницу на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России.
США вынесли на голосование в Совбез ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в УкраинеСША вынесли на голосование в Совбез ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Украине США вынесли в пятницу на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России.
Другие страны
30 сентября 2022 г. 23:26
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Версия на азербайджанском языке BMT TŞ-da Ukraynadakı "referendum"ları pisləyən qətnamə səsverməyə çıxarılıb