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США вынесли на голосование в Совбез ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Украине

США вынесли на голосование в Совбез ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Украине США вынесли в пятницу на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России.
Другие страны
30 сентября 2022 г. 23:26
США вынесли на голосование в Совбез ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Украине

США вынесли в пятницу на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ подготовили Албания и США.

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