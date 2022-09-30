США вынесли на голосование в Совбез ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Украине

США вынесли на голосование в Совбез ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Украине

США вынесли в пятницу на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции с осуждением «референдумов» в Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России.

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