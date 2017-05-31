Трамп решил не поддерживать Парижское соглашение по климату

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Как передает Report, об этом сообщает онлайн-издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, процессом выхода из соглашения будет заниматься группа экспертов под руководством администратора американского ведомства по охране окружающей среды Скотта Прюитта.

На завершившемся 27 мая саммите в сицилийском городе Таормина Дональд Трамп отказался присоединиться к лидерам стран "большой семерки" и поддержать Парижское соглашение, предусматривающее ограничение выбросов углекислого газа в атмосферу и ряд других мер борьбы с изменениями климата.