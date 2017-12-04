США выходят из Глобального договора ООН по миграции

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон направил в ООН заявление о том, что Вашингтон более не будет участвовать в Глобальном договоре по миграции, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В заявлении отмечается, что эта программа не согласуется с иммиграционной политикой США.

"Хотя мы продолжим работу по ряду направлений в ООН, в данном случае мы просто не можем добросовестно поддерживать процесс, который может подорвать суверенное право США применять наше иммиграционное законодательство и обеспечивать безопасность наших границ", - говорится в заявлении американского госсекретаря.

По его словам, США поддерживают международное сотрудничество по вопросам миграции, но суверенные государства несут основную ответственность за то, чтобы миграция была безопасной и легальной.