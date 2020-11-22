США выходят из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты в воскресенье перестают быть участником Договора по открытому небу.

Соединенные Штаты в воскресенье перестают быть участником Договора по открытому небу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 22 ноября истекает шесть месяцев с тех пор, как американская администрация направила депозитариям (Канада и Венгрия) и остальным странам - участницам документа уведомление о выходе из него. Главной причиной такого шага было названо невыполнение договора со стороны России.

Таким образом США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным. В заявлении госсекретаря Майка Помпео от 21 мая говорилось, что Вашингтон может быть готов пересмотреть решение о выходе, если Россия "продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора по укреплению доверия". Президент США Дональд Трамп тогда же сообщил о шансе достичь нового соглашения.

За прошедшие шесть месяцев американская сторона не заявляла о достижении договоренностей с Россией. В Госдепартаменте на запрос корреспондента ТАСС о комментарии на этот счет не предоставили какой-либо информации. В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали неприемлемость выдвигаемых Вашингтоном условий для отмены решения, охарактеризовав их как ультиматумы.