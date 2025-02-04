США выдворили первую группу нелегалов на военную базу в Гуантанамо на Кубе

Первый борт с нелегалами, выдворенными с территории США, прибыл в центр задержаний на американской военной базе Гуантанамо (Куба).

Первый борт с нелегалами, выдворенными с территории США, прибыл в центр задержаний на американской военной базе Гуантанамо (Куба).

Как передает Report , об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

"Более мы не позволим превращать США в мировой рассадник нелегальной миграции", - прокомментировала она меры новой американской администрации, не сообщив о том, сколько именно человек были выдворены.

Отмечается, что за первые недели нахождения у власти администрации президент США Дональда Трампа были задержаны около 3 тыс. нелегалов, при том, что, по имеющимся данным, в стране проживают до 11 млн незаконных мигрантов.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился расширить возможности базы в Гуантанамо, чтобы там могли разместить более 30 тыс. человек. Центр задержаний на этой военной базе отличается особо суровыми мерами содержания. В свое время там содержались радикалы из организации "Аль-Каида".