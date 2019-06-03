США выдвинули ультиматум ЕС на фоне "российской угрозы"

Вашингтон заявил Брюсселю, что Евросоюз может остаться без военной поддержки США.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом пишет El Pais.

Соответствующее заявление сделал Майкл Мерфи, который отвечает в Белом доме за связи с ЕС.

По данным издания, Мерфи потребовал от стран Евросоюза дать США доступ к своим военным заказам.

Как отмечается, представитель Белого дома подчеркнул, что ЕС останется без поддержки США в условиях "российской угрозы", если не сделает этого.

При этом Мерфи добавил, что Брюсселю следует "сделать выбор".