США выделяют Украине очередной пакет военной помощи в размере $325 млн

Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине новый пакет оружия и военной техники на сумму $325 млн.

Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине новый пакет оружия и военной техники на сумму $325 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном во вторник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом США Джо Байденом, я разрешаю наше 40-е по счету выделение уже имеющихся вооружений Украине. За счет него будет предоставлено американских вооружений и техники на $325 млн", - говорится в документе. В нем уточняется, что речь идет, в частности, о критически важных средствах противовоздушной обороны, дополнительных боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядах, противотанковых системах и бронетехнике.