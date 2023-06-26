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США выделят Украине пакет военной помощи на $500 млн

США выделят Украине пакет военной помощи на $500 млн США 27 июня, объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $500 млн.
Другие страны
26 июня 2023 г. 22:34
США выделят Украине пакет военной помощи на $500 млн

США 27 июня, объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $500 млн.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.

По его сведениям, в пакет войдут бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker. Они заменят технику, которая ранее была потеряна Украиной в ходе наступления. О точном количестве машин, которые будут переданы Украине, CNN не сообщает.

В июне США уже объявляли о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Всего с февраля 2022 года США выделили на оказание военной помощи Украине $39 млрд.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya 500 milyon dollarlıq hərbi yardım paketi ayıracaq

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